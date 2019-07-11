Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира по версии WBA и IBF в весовой категории до 90,71 кг боксер Денис Лебедев заявил о завершении своей карьеры. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше внимания уделить своим самым родным людям», - написал он в Instagram.

Лебедев отметил, что будет продолжать «делать добрые дела для своей страны, для нашей молодежи».

Ранее 39-летний российский боксер восстановил свой статус чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA, так как украинец Александр Усик отказался провести защиту титула в бое с Лебедевым. На счету боксера 32 победы, 23 из которых - нокаутом, два боя закончились поражением. В последний раз Денис Лебедев выходил на ринг в ноябре 2018 года, где одержал победу над американцем Майком Уилсоном.