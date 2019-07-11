Третьяк объяснил смену главного тренера сборной России по хоккею

Новый тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов имеет в запасе время, чтобы подготовить национальную команду к Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Такое мнение выразил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По его словам, Кудашов обладает сильным характером и сможет наладить контакт с командой.

«Он играл в сборной, в НХЛ, пользуется уважением, он очень толковый тренер, знает тактику», - добавил Третьяк.

При этом глава ФХР отметил, что до соревнований еще достаточно много времени.

Федерация делает все для улучшения работы тренерского состава. Будут также пересмотрены контакты хоккеистов, а в команду попробуют новых игроков, сообщил Третьяк в разговоре с ТАСС.

Ранее сообщалось, что Алексей Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России по хоккею и тренера СКА.