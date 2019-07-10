На тренера Макгрегора напали в ночном клубе Нью-Йорка

Американский боец смешанного стиля (MMA) и тренер ирландца Конора Макгрегора по бразильскому джиу-джисту Диллон Дэнис стал участником потасовки в ночном клубе Нью-Йорка.

Некий мужчина подошел к спортсмену, стоявшему у барной стойки, и ударил его кулаком в голову, отчего спортсмен упал на пол. После этого за Диллона вступились друзья, завязалась массовая драка.

Охранники вывели участников конфликта на улицу, где и завершилась потасовка. Кадры, снятые с места происшествия, выложены на YouTube-канале MMA FOCUS.

После победы над Макгрегором в титульном поединке на турнире UFC 229 в октябре прошлого года российский боец Хабиб Нурмагомедов спровоцировал массовую драку.

Дагестанец залез на клетку, выпрыгнул за пределы октагона и кинулся к команде Конора с целью побить Диллона Дэниса, спарринг-партнера и друга Макгрегора, который консультирует его по джиу-джисту. Дэнис якобы на протяжении всего боя выкрикивал в адрес Нурмагомедова ругательства.

Тренер Макгрегора утверждает, что в той потасовке ударил российского бойца правой рукой по лицу. После конфликта Денис получил семимесячную дисквалификацию.