Очередной иск: Глушаков подал в суд на бывшую жену

Денис Глушаков 9 июля подал заявление на бывшую супругу Дарью в Следственный комитет. Футболист обвиняет ее в том, что она запрещает спортсмену видеться с детьми. Об этом сообщил адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин на своей странице в Twitter.

«Денис Глушаков подал заявление в Следственный комитет и просит посадить в тюрьму Маму своих детей. В заявлении он утверждает, что ему не дают видеться с детьми», - написал Жорин.

© Dmitry Golubovich, Global Look Press

Помимо того, в своем посте адвокат опубликовал скрины с камер видеонаблюдения, датированные восьмым июля. На фотографиях двое людей – мужчина и ребенок – предположительно, футболист Денис Глушаков и старшая дочь спортсмена и его бывшей жены Валерия Глушакова.

© Zhorin_Sergei, Twitter

В течение десяти дней Следственный комитет будет проводить проверку и вынесет соответствующее постановление.

Судебные разбирательства между экс-супругами Денисом и Дарьей Глушаковыми длятся уже практически год.