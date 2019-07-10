В «Локомотиве» пригрозили Тарасову судом

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что бывший полузащитник команды не должен был самостоятельно принимать решение о проведении операции после полученной им травмы. Более того, у руководства клуба есть все основания подать в суд на футболиста.

По словам Кикнадзе, будучи в отпуске Тарасов поехал в клинику в Барселоне для диагностики. Уже на месте он принял решение об операции.

«Далее есть разные трактовки. Он считает, что sms от врача со словом "хорошо" есть одобрение медицинского штаба. Мы так не считаем», - сообщил гендиректор «Локомотива» на встрече с поклонниками.

Он пояснил, что врачи клуба направили информацию о травме Тарасова в ряд европейских клиник и получили ответ, что хирургическое вмешательство необязательно.

Кикнадзе подчеркнул: он уже запросил у футболиста все предоставленные ему справки.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года, перейдя из ФК «Москва». 1 июля у него истек контракт с клубом, который руководство не собирается продлевать.