Алексей Кудашов назначен главным тренером СКА
Совет директоров хоккейного клуба СКА утвердил изменения в штабе команды.
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Алексей Кудашов сменил на посту главного тренера санкт-петербургского СКА Илью Воробьева, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«Совет директоров хоккейного клуба СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2019/20 станет Алексей Кудашов, который ранее отвечал за атакующие действия игроков», - заявили в СКА.
СКА поблагодарил Илью Воробьева и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
Таким образом, в штаб СКА на новый сезон войдут Роман Ротенберг, Андрей Точицкий, Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин и Игорь Ефимов.
Ранее стало известно, что Кудашев назначен главным тренером сборной России. На этом посту он также сменил Илью Воробьева.