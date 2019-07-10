Главным тренером сборной России по хоккею назначили Алексея Кудашева
В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Юрий Жданов.
© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press
Алексей Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России по хоккею, сообщили в Федерации хоккея РФ.
«В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов», - добавили в ФХР.
Федерация выразила благодарность Илье Воробьеву за работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.
Алексей Кудашев работает в штабе сборной с апреля 2018 года. Свою тренерскую карьеру он начал в 2012 году, работал в «Атланте», «Локомотиве» и СКА.