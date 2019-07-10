Российскую мотогонщицу госпитализировали после аварии на «Шелковом пути»

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова упала во время четвертого этапа ралли «Шелковый путь». Ее доставили в больницу с подозрением на перелом ключицы.

Инцидент произошел в районе 253-го километра спецучастка в Монголии.

«Я так увлеклась пилотированием по этим ходовым дорожкам, что по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку "Яма 3". На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и меня оттуда катапультировало», - цитирует пресс-служба ралли Нифонтову.

По словам гонщицы, медики ее уже осмотрели и установили перелом ключицы. Нифонтова добавила, что необходимость операции определят уже в Москве.