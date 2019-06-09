Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN. Бой состоялся в промежуточном весе до 74,4 килограмма и стал центральным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

По данным CBS Sports, Головкин изначально действовал первым номером и занял центр ринга. Он забрал раунд, нанеся ряд точных ударов.

Во втором и третьем отрезке боя Роллс стал действовать увереннее, однако все решил четвертый раунд: казахстанец попал левой в челюсть сопернику, тот упал и продолжить поединок не смог.

Это первый бой Головкина после поражения от мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в сентябре прошлого года.