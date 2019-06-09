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Дзюба рассказал, когда сборная вновь побьет рекорд забитых мячей

Алексей Савелов
07:57 09.06.2019
Капитан сборной России по футболу поделился эмоциями от победы над Сан-Марино.
Дзюба рассказал, когда сборная вновь побьет рекорд забитых мячей
© Фото: artem.dzyuba instagram

Автор четырех голов исторического матча со сборной Сан-Марино, капитан российской команды Артем Дзюба пошутил насчет того, с кем хочет сыграть с сборной.

Напомним, что соперник был накануне разгромлен со счетом 9:0.

«Рекорд по забитым голам держался 24 года. Нынешний будет стоять до тех пор, пока сборной не попадется Гибралтар», - сказал игрок после матча.

По его словам, он остался доволен исходом матча.

«Очень рады, что победили, тем более впервые в истории с таким счетом, после шестого, седьмого гола даже начали кричать "10:0"» - поделился капитан сборной РФ по футболу с kp.ru.

Дзюба поблагодарил зрителей за атмосферу вокруг встречи.

«В целом потрясающая атмосфера, до этого было мнение, что в Саранске не очень любят футбол, но приношу свои извинения болельщикам города. Есть стадион, инфраструктура - и сразу другое отношение, встретили нас очень гостеприимно», - сказал Дзюба.

Следующая игра у сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 - против команды Кипра, с которой наши сыграют 11 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее эксперт сделал прогноз для сборной России в группе Евро-2020.

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