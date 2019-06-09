Первый якутский боец в UFC Попов уступил в дебютном поединке

В американском Чикаго состоялся второй раунд турнира UFC 238. В поединке встретились американец Эдди Вайнленд и россиянин Григорий попов.

Вайнленд входит в топ-15 бойцов в своем весе. Он одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Рефери остановил поединок после того, как россиянин Григорий Попов получил ряд ударов, передает «Спорт-экспресс». Оба спортсмена выступают в легчайшем весе.

Григорий Попов стал первым и пока единственным борцом из Якутии, попавшим в Абсолютный бойцовский чемпионат(UFC). Чемпиону Азии по ММА и чемпиону мира среди профессионалов по тайскому боксу сейчас 35 лет. В начале апреля 2019 года он узнал, что стал бойцом UFC и не поверил, что добился такого успеха.

Ранее стало известно, что Абсолютный бойцовский чемпионат возвращается в Россию. Об этом стало известно на полях ПМЭФ-2019. Чемпионат стартует 9 ноября этого года.