Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика

Форвард сборной Португалии и нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, чтобы сфотографироваться с юным фанатом.

Мальчик стоят на пути следования спортсменов и держал в руках плакат с просьбой к знаменитому игроку обнять его.

Эпизод произошел после возвращения сборной Португалии с мачта против команды Швейцарии в полуфинале Лиги Наций (3:1), в котором Роналду оформил хет-трик.

Пятикратный обладатель золотого мяча не смог не обратить внимание на преданного поклонника и выполнил его просьбу, устроив совместную с ребенком фотосессию.

Издание A Bola сообщает, что 11-летний Эдуарду болен лейкемией.