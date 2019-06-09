Российских гимнасток наградили на Гран-при под гимн СССР

Награды за первое и второе место на этапе Гран-при по художественной гимнастике, проходившем в чешском Брно, россиянкам Дарье Трубниковой и Арине Авериной, вручили под звуки гимна СССР. Об этом рассказали сами спортсменки.

По словам Арины Авериной, подобная ситуация с нею произошла впервые.

«Когда мы стояли на пьедестале, и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн», - цитирует Аверину ТАСС.

Организаторы не стали исправлять ошибку сразу же и включать правильный вариант гимна, однако на следующий день, когда церемония награждения повторилась, звучала уже современная версия гимна.

В многоборье, прошедшем 8 июня, Дарья Трубникова заняла первое место, Арина Аверина - второе. На следующий день, 9 июня, в финалах в отдельных видах Арина Аверина завоевала три золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и лентой.