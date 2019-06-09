Потрясение недели: как малоизвестный боксер Руис одолел непобедимого Джошуа

История, похожая на сценарий голливудского фильма, потрясла спортивный мир на этой неделе. Никому неизвестный мексиканский боксер Энди Руис нокаутировал считавшегося непобедимым британца Энтони Джошуа - чемпиона мира по четырем версиям, обладателя олимпийского золота и ордена Британской империи за заслуги в боксе.

По логике реальной жизни этот поединок вообще не должен был состояться: Джошуа хотел биться только с именитыми соперниками, а Руис собирался бросить бокс и найти занятие, которое приносило бы деньги. Но вмешалась судьба. Мексиканец получил один шанс на миллион и сумел им воспользоваться.

Боксер-тяжеловес Энди Руис выходит на все бои под псевдонимом Разрушитель, но это прозвище он получил задолго до того, как стал профессиональным спортсменом. Так его называли еще в детстве, потому что маленький Энди все время ломал игрушки, которые ему дарили.

Теперь же он разрушил стереотипы в мире спорта. Никто не прочил победу малоизвестному мексиканцу в поединке с чемпионом мира и Олимпийским чемпионом Энтони Джошуа, для которого это поражение стало первым в карьере.

«Когда я утром встал и посмотрел этот поединок - я просто на месте подскочил. Я не думал, что этот толстый парень неатлетичного вида может устроить такой фейерверк в ринге. Я ничего о чем не знал, никогда не слышал, не думал, что этот пузырь веселый, каких много, нокаутирует Джошуа, заставит отказаться от поединка. Это фантастика. Такой бокс был нужен. Он встряхнул мир бокса, всю индустрию. Он показал, что профессиональный бокс жив, он живой, там есть интрига. Он показал, как ты сам можешь ковать свою судьбу», - заявил «Звезде» известный российский боксер Григорий Дрозд.

И дорогу на ринг к поединку с Джошуа Руис проложил себе сам. Этот бой казалось бы произошел случайно: соперник Джошуа Джарелл Миллер не прошел допинг-контроль. Но бой состоялся еще и потому что Руис лично обратился к британскому спортсмену в Инстаграме и предложил занять место Миллера на ринге. Джошуа быстро согласился, вероятно предвкушая быструю и легкую победу. Мексиканец же выложил постер поединка на своей страничке в Инстаграмм и подписал его так: «Я иду свергнуть короля».

«На победу Джошуа ставили 25 к 1. Я не знаю ни одного человека, кто ставил бы на победу Руиса. Большие ставки я помню только на Тайсона в 1990 году, когда он проиграл Дагласу. Тогда ставили 42 к 1, а сейчас 25 к 1. Все гадали только в каком раунде ляжет Руис. Достаточно внешне их сравнить: Джошуа огромный, атлетически сложенный. А Руис невысокий, такой персик. У него жир ходунами ходит», - говорит спортивный аналитик Александр Беленький.

Еще в детстве у Руиса был избыточный вес. Но ребенок был активным и энергичным. Он начал с каратэ, но потом переключился на бокс. На свой первый поединок Руис вышел в 19 лет и весил тогда 135 килограммов. Тренеры советовали Руису следить за весом, если он серьезно рассчитывает на карьеру боксера. И с тех пор борьба с неправильным питанием не прекращалась. Вес спортсмена то опускался до 110, то снова подскакивал до 135 килограммов. Но Руис выдержал дисциплину. И никогда не опускал руки.

Весь год перед поединком с Джошуа Руис тренировался в боксерском клубе в Лос-Анджелесе. Он трудился не покладая перчаток, проводя на ринге по 3-4 часа в день, никогда не поднимал руку на своих коллег и соперников, со всеми ладил, ни с кем не спорил и даже когда стал чемпионом, не зазнался и остался хорошим добрым парнем.

Он вырос в небогатый семье. И кроме спортивной карьеры, мечтал помочь родителям материально. Помог. Родители и братья заработали 10 тысяч долларов, сделав ставки на Руиса в поединке с Джошуа. Сам же боксер получил 7 миллионов долларов за матч.

Сейчас Руис наслаждается лаврами победы, уединившись в Мексике.

«Вот перчатки Энди. Ждут его возвращения. Ждут, когда он снова их наденет и начнет готовится к новым боям», - рассказывает тренер нового чемпиона Мэнни Роблс, показывая его перчатки.

А вот Джошуа пока зализывает раны. Он выложил в Инстаграмме фотографии шахмат с надписью: «Моя новая страсть». Не легко смириться с поражением новичку после более 20 беспроигрышных боев.

«Это не только успех Руиса. Это история двух чемпионов. Редко встречаешь звезд, которые могут достойно проигрывать. Так что тут оба спортсмена показали характер», - считает тренер по боксу Джон Зол.

«Когда я проиграл свой первый бой, то никто не думал, что это может произойти. Человек, который старше меня, у которого были определенные проблемы с наркотиками вышел на ринг голоднее, чем я и выиграл меня. А у меня вроде все хорошо, вроде, все складывалось», - вспоминает известный боксер Константин Цзю.

Но это затишье перед бурей. Скоро победитель и побежденный снова вместе выйдут на ринг. Матч-реванш, как ожидается, пройдет в конце 2019 года. Прежде непобедимый Энди Джошуа против нового чемпиона - Энди Руиса.

Но тренеры считают один неверный шаг и удача может быстро ускользнуть.

«Одно дело победить, другое дело остаться чемпионом надолго и для этого надо тренироваться ещё больше», - уверен тренер Энди Руиса Мэнни Робблс.

Эксперты гадают: сумеет ли Разрушитель удержаться на пьедестале или быстро лишится титула короля, оставшись чемпионом однодневкой.