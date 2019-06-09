Россияне взяли два золота в первый день турнира «Маре Нострум» в Монако

Российские пловцы завоевали две золотые медали в рамках первого дня этапа международного конкурса «Маре Нострум», проходящем в эти дни в Монако.

Так, лучшей в «стометровке» брасом стала российская пловчиха Юлия Ефимова, а Владислав Гринев взял золото в заплыве на такую же дистанцию, но уже вольным стилем.

Следует также отметить, что среди женщин в брассе медаль получила еще одна представительница России - Мария Темникова, которая отстала от Ефимовой на три сотых секунды. В итоге - второй результат и «серебро».

Еще три российских пловца - Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Валерия Саламатина - стали бронзовыми призерами турнира. Пригода показал третий результат на дистанции 200 м брассом (2.10,76), Саламатина заняла третье место в 200-метровке вольным стилем (1.57,83), а Чимрова взяла бронзу на дистанции 100 м баттерфляем (58,24), уступив ставшей первой белоруске Анастасии Шкурдай (57,78) и француженке Бериль Гастальделло (58,20), занявшей второе место.

Ранее Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой Европы по плаванию.