Действующие чемпионы мира по футболу проиграли Турции на отборе к ЧЕ-2020

Футболисты сборной Турции сотворили мини-сенсацию, обыграв в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 действующих чемпионов мира - французов.

Подопечные Дидье Дешама были вынуждены капитулировать со счетом 0:2.

По голу в каждом тайме забили Каан Айхан и Дженгиз Ундер, хорошо знакомый болельщикам итальянской «Ромы».

Для сборной Франции, которая триумфально выступила на последнем мундиале в России в минувшем году, это поражение в отборочном турнире стало дебютным.

Сборная Турции выступает в отборе на Евро-2020 без поражений, одержав три победы в трех встречах и имеет все шансы войти в состав 24 команд, которые разыграют между собой главный футбольный трофей Старого Света.

Чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры примут стадионы Баку, Амстердама, Бильбао, Бухареста, Будапешта, Лондона, Глазго, Дублина, Рима, Копенгагена, Мюнхена и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что сборная России, в рамках того же отборочного турнира, разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Голами отметились Кудряшов, Миранчук, Джикия, Смолов и Дзюба, четырежды поразивший ворота противника.