Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов

Россия может быть исключена из новой Лиги чемпионов. Причиной тому - низкие показатели в рейтинге UEFA, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ Даниэль Серехидо.

По его словам, в плюсе окажутся только гранды чемпионатов Испании, Италии, а также Франции и Германии.

«Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент UEFA, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», - цитирует его сайт газеты «Известия».

Ранее президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли сообщил о разработке схемы нового формата Лиги чемпионов. В настоящее время информации о подробностях пока нет, однако известно, что с 2024 года в турнире останутся 32 клуба. На групповом этапе они будут разбиты на четыре группы по восемь команд.

Весной текущего года совет Международной федерации футбола (FIFA) утвердил проведение клубного чемпионата мира с участием 24 команд, начиная с 2021 года. Турнир пройдет с 17 июня по 4 июля.