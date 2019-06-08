Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов

Наталия Майорова
07:24 08.06.2019
По словам официального представителя Ла Лиги, в плюсе окажутся только гранды чемпионатов Испании, Италии, а также Франции и Германии.
Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов
© Фото: Giuseppe Maffia ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Россия может быть исключена из новой Лиги чемпионов. Причиной тому - низкие показатели в рейтинге UEFA, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ Даниэль Серехидо.

По его словам, в плюсе окажутся только гранды чемпионатов Испании, Италии, а также Франции и Германии.

«Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент UEFA, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», - цитирует его сайт газеты «Известия».

Ранее президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли сообщил о разработке схемы нового формата Лиги чемпионов. В настоящее время информации о подробностях пока нет, однако известно, что с 2024 года в турнире останутся 32 клуба. На групповом этапе они будут разбиты на четыре группы по восемь команд.

Весной текущего года совет Международной федерации футбола (FIFA) утвердил проведение клубного чемпионата мира с участием 24 команд, начиная с 2021 года. Турнир пройдет с 17 июня по 4 июля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата08.06.2019, 05:54
10 тысяч патронов за 4 дня: во Владикавказе стартовал Чемпионат Сухопутных войск по стрельбе
Дата08.06.2019, 07:24
Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.06.2019, 06:04
Корабль «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания после модернизации
Дата06.06.2019, 08:20
Нормандская операция: как адмирал Харламов подтолкнул британцев к открытию Второго фронта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:27 В стране и мире
«Пытаюсь сделать все, что в моих силах»: Сигал о своем вкладе в улучшение отношений между странами
08:13 В стране и мире
Лена Ленина объяснила, как Алибасов мог перепутать сок с отравой
07:33 В стране и мире
В Раде призвали судить президентов Украины за госизмену
07:24 Спорт
Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов
06:25 В стране и мире
Видео
Огненный дождь: полыхающий в Варшаве небоскреб сняли на видео
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Немая угроза: полицейские в США перепутали грабителя с ланью
Видео
Только крестик сгорел: житель Пензы получил удар молнии в голову и выжил
Видео
Пламя до неба: мощный взрыв на газозаправке в Казахстане попал на видео
Ученые раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
«До "Крота" и после»: кадры репетиции «похорон» Алибасова попали в Сеть
Видео
Полиция в Подмосковье шепотом разбудила подозреваемого из-за спящего ребенка: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.