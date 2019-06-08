Дзюба обошел Аршавина и Карпина по количеству голов за сборную России

Российский футболист Артем Дзюба после разгромного матча со сборной Сан-Марино стал обладателем нового рекорда по количеству голов за национальную сборную. Рекордным показателем стали 20 забитых голов.

Так Дзюба побил успехи предшественников – Андрея Аршавина и Валерия Карпина, которые за всю свою карьеру успели забить по 17 голов каждый. Дзюба и его рекордный показатель обеспечили ему четвертую строчку в списке лучших бомбардиров российской сборной.

Первые три места занимают Александр Кержаков, Владимир Бесчастных и Роман Павлюченко. Они за время спортивной карьеры отметились 30, 26 и 21 голами соответственно.

Напомним, ранее сборная России по футболу с разгромным счетом 9-0 победила в матче с командой Сан-Марино. Своей победой россияне также побили собственный рекорд результативности за один матч, который ранее равнялся семи голам, которые сборная показала в матчах с Сан-Марино и Лихтенштейном.