Сборная РФ по футболу победила Сан-Марино со счетом 9:0 и установила исторический рекорд

Сборная России по футболу приняла команду Сан-Марино в матче отборочного турнира на чемпионат Европы, который пройдет в 2020 году.

Игра закончилась со счетом 9-0 в пользу россиян. Голами в ворота противника отметились Федор Кудряшов, Антон Миранчук и Георгий Джикия, а игрок Сан-Марино Микеле Чеволи допустил автогол. Игрок сборной России Федор Смолов дважды попал в ворота противника, а Артем Дзюба – четырежды.

Таким образом, россияне побили свой рекорд результативности за один матч, забив 8 мячей в ворота Сан-Марино в отборочном матче. Предыдущим самым большим достижением российской сборной была планка в 7 мячей за матч, установленная в матчах с Сан-Марино и Лихтенштейном.

В этот раз российским футболистам не хватило одного мяча, чтобы повторить рекордную для сборной СССР разницу мячей, показанную в матче с Индией в 1955 году. Тогда после финального свистка на табло было 11-1 в пользу советских спортсменов.