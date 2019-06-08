Сборная России по волейболу обыграла команду США в Лиге наций

Российские волейболисты обыграли национальную сборную США в матче предварительного этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась в субботу, 8 июня, в Уфе, завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:15) в пользу россиян.

Самым результативным на площадке хозяев поля стал Виктор Полетаев, который набрал 19 очков. Вторым по этому показателю стал Игорь Филиппов, записавший на свой счет 10 баллов.

В следующем туре соревнования сборная России проведет встречу с итальянской командой.