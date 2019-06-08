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В РФС прокомментировали возможное исключение России из новой Лиги чемпионов

Наталия Майорова
13:48 08.06.2019
По мнению Колоскова, исключение всех российских клубов реально, поскольку в нынешнем исполкоме UEFA отсутствуют отечественные представители.
В РФС прокомментировали возможное исключение России из новой Лиги чемпионов
© Фото: Jan Woitas dpa, Globallookpress

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на сообщение о возможном исключении национальных клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира.

Он подчеркнул, что, несмотря на влияние потенциальных реформ на представительство РФ в Лиге чемпионов, ряд российских клубов все же примет участие в обновленном турнире.

«Все-таки у нас есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии», - цитирует его «Спорт-Экспресс».

По мнению Колоскова, исключение всех российских клубов реально, поскольку в нынешнем исполкоме UEFA отсутствуют отечественные представители.

«Наши интересы некому отстаивать», - заявил он.

Ранее официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ Даниэль Серехидо заявил, что Россия может быть исключена из новой Лиги чемпионов. В качестве причины он назвал низкие показатели в рейтинге UEFA.

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