В РФС прокомментировали возможное исключение России из новой Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на сообщение о возможном исключении национальных клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира.

Он подчеркнул, что, несмотря на влияние потенциальных реформ на представительство РФ в Лиге чемпионов, ряд российских клубов все же примет участие в обновленном турнире.

«Все-таки у нас есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии», - цитирует его «Спорт-Экспресс».

По мнению Колоскова, исключение всех российских клубов реально, поскольку в нынешнем исполкоме UEFA отсутствуют отечественные представители.

«Наши интересы некому отстаивать», - заявил он.

Ранее официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ Даниэль Серехидо заявил, что Россия может быть исключена из новой Лиги чемпионов. В качестве причины он назвал низкие показатели в рейтинге UEFA.