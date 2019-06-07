Названа дата следующего турнира UFC в России

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) возвращается в Россию. Об этом на полях ПМЭФ-2019 заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Чемпионат стартует 9 ноября этого года. В своем интервью агентству ТАСС, Дмитриев напомнил, что у ФПИ есть инвестиции в UFC и признался, что вместе с коллегами пообщался с Хабибом Нурмагомедовым - действующим чемпионом мира в легком весе и получил от него «мудрые советы» относительно развития ММА в России.

Предыдущий турнир проводился в Санкт-Петербурге 20 апреля.

В главном поединке вечера российский боец Алексей Олейник уступил голландцу Алистрау Овериму.

То, как освещался прежний турнир не устроило непобедимого россиянина Хабиба Нурмагомедова, который указал на то, что организация не рассказывает о бойцах-частниках и не привлекает дополнительную аудиторию.