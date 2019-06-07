Неспортивное поведение: в РФС создадут службу для расследования случаев договорных матчей

Российский футбольный союз установил факт сговора в матче Профессиональной футбольной лиги. В результате этого были отстранены пятеро человек.

Расследованиями подозрительных игр займется новая специальная служба: одним из поводов для ее создания стал недавний скандал, когда совсем не спортивную встречу провели краснодарская команда «Урожай» и новороссийский «Черноморец».

Гендиректор «Урожая» заплатил тренеру «Черноморца», чтобы новороссийцы выиграли у «Чайки» из Ростовской области – сюжет закрученный. Сумма сделки – 500 тысяч рублей. По словам игроков и главного тренера «Черноморца», деньги должны были быть разделены между всеми игроками.

В перерыве счет был ничейным, но после случилось странное. Трое защитников «Черноморца» отклонились от «сценария». Как оказалось, они и не собирались играть на победу, потому что уже получили деньги за поражение от других заинтересованных лиц. Причем, сумма была многим больше изначально предложенной.

Футбольный комментатор Алексей Золин не сомневается в том, что подобные вещи убивают футбол и интерес болельщиков к нему.

«Потом же будут выступления журналистов, экспертов, что вот этот не так сыграл, этот почему-то плохо сыграл – всю жизнь играл хорошо, а в этот раз почему-то плохо. Ну и болельщик делает свои выводы и потом не приходит на следующий матч. В результате – полупустые трибуны. Конечно, это влияет на футбол, и очень плохо», - заявил комментатор.

В РФС к происшествию отнеслись очень серьезно. Специалисты изучили записи матча, проанализировали действия футболистов и опросили арбитров – некоторых на полиграфе. Вместе с контрольно-дисциплинарной комиссией интерес к инциденту проявили и в МВД РФ.

Тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко на год отстранили от футбола; защитников, которые играли на поражение – на три. В РФС окончательно во всем разберутся.