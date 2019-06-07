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Дзюба рассказал, как отреагирует на обнаженную девушку на поле

Роман Захаров
16:58 07.06.2019
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба выступили на пресс-конференции перед игрой с Сан-Марино.
Дзюба рассказал, как отреагирует на обнаженную девушку на поле
© Фото: artem.dzyuba, instagram

Российская футбольная сборная в пятницу, 7 июня, провела тренировку на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, где вскоре наша команда встретится с футболистами из Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020. После тренировки главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба выступили на предматчевой пресс-конференции.

Во время общения с журналистами Дзюбе был задан вопрос о том, как он поведет себя, если во время игры на поле выбежит девушка в купальнике, как это произошло во время финального матча Лиги чемпионов. В ответ футболист сказал, что его реакция будет позитивной.

«Главное, чтобы не было провокаций. Я слышал, у нее парень русский. Не хотелось, чтобы потом опять говорили: мол, русские во всем виноваты. Мне этот забег финал не испортил. Главное, что "Ливерпуль" выиграл», - сказал капитан сборной России.

Когда футболисту задали еще один вопрос о том, что он будет делать с обнаженной девушкой на поле: выведет за пределы игровой площадки сам или отдаст в руки стюардов, в беседу вмешался Черчесов.

«Девушек Артему доверять нельзя», - пошутил главный тренер.

После чего в зале раздался смех.

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