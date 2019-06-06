Клубы РПЛ поддержали увеличение числа участников чемпионата

Большинство футбольных команд Российской премьер-лиги (РПЛ) высказались за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ходом общего собрания клубов РПЛ.

За расширение лиги с 16 до 18 клубов выступили 15 команд. Против данной инициативы высказался только московский «Спартак».

Сейчас в высшем дивизионе играет 16 команд. Это число не менялось более 20 лет (с 1998 года). Увеличить количество участников РПЛ могут с сезона-2020/21. Автором этой идеи является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.

Окончательное решение по этому вопросу позже примет исполком Российского футбольного союза (РФС).