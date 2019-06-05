Новые вершины: Нурмагомедов стал самым «дорогим» бойцом в истории UFC
Российский боец Хахиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в реестре Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Об этом в интервью порталу MMA Fighting рассказал его персональный менеджер Али Абдель-Азиз.
Ранее стало известно о том, что непобедимый в октагоне россиянин подписал новый контракт с UFC, который рассчитан на несколько боев.
Известно, что в нем оговорены пункты о встрече с канадцем Жоржем Сен-Пьером.
«Мы очень рады подписанию контракта, ведь о нас хорошо позаботились. Даже не можем просить большего и очень благодарны. Это самые легкие переговоры и одна из крупнейших сделок в истории UFC. Сегодня Хабиб - самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. Поверьте мне, это так», - заявил персональный менеджер бойца.
Ближайший поединок Хабиб Нурмагомедов проведет 7 сентября этого года.
С большой долей вероятности, российскому спортсмену предстоит защитить титул чемпиона в поединке против американца Дастина Порье.
Всего в активе 30-летнего атлета 27 боев. Начав выступления в 2012 году Нурмагомедов ни разу не уступил своим оппонентам.