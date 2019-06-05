Украинские футболисты избили судью во время матча: видео

На Украине, прямо во время футбольного матча, жестоко избили судью.

Инцидент произошел во время седьмого тура чемпионата Закарпатской области. Играли команды «Карпаты» и «Поляна».

Свое недовольство на арбитре выместили не только футболисты обеих команд, но также их тренерский штаб и болельщики, которые всячески провоцировали игроков на продолжение расправы.

Они же записали видео драки и разместили его в социальных сетях.

Пока главного судью били, его партнеры по бригаде поспешили убежать с поля.

Сейчас в случившемся разбираются сотрудники полиции, которые прекратили драку.