Украинские футболисты избили судью во время матча: видео
Арбитра избивали не только футболисты обеих команд, но также их тренеры и болельщики.
© Видео: Football Ch1, YouTube
На Украине, прямо во время футбольного матча, жестоко избили судью.
Инцидент произошел во время седьмого тура чемпионата Закарпатской области. Играли команды «Карпаты» и «Поляна».
Свое недовольство на арбитре выместили не только футболисты обеих команд, но также их тренерский штаб и болельщики, которые всячески провоцировали игроков на продолжение расправы.
Они же записали видео драки и разместили его в социальных сетях.
Пока главного судью били, его партнеры по бригаде поспешили убежать с поля.
Сейчас в случившемся разбираются сотрудники полиции, которые прекратили драку.