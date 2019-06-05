Усика лишили чемпионского титула

Украинского боксера Александра Усика лишили звания чемпиона в первом тяжелом весе. Об этом сообщает издание BoxingScene.

Сейчас он носит титул чемпиона в отпуске. Таким образом Всемирный боксерский совет дал ему шанс вернуть себе звание после первого же боя.

А сейчас данный титул является вакантным. Но после поединка, который состоится 15 июня, он может быть присужден либо представителю Латвии Майрису Бриедису, либо поляку Кшиштофу Гловацкому.

Александр Усик в 2018 году был признан лучшим боксером по версии американского телеканала ESPN. Он провел 16 боев на профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения.