Движению «Юнармия» исполнилось три года

«Юнармия» отметила свой третий день рождения грандиозным спортивным праздником. По аллее Героев в парке Победы на Поклонной горе пробежали более трехсот спортсменов - юноши и девушки, дети и взрослые, военные и гражданские из Москвы, Подмосковья, Калуги и Нижегородской области. Дистанция - от 1 до 2,5 километра в зависимости от физической подготовки участников.

Старт забегу дал первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Алексей Цыганков.

Он же зачитал приветственный адрес от заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова.

Почетными гостями праздника стали олимпиец Александр Легков, возглавляющий подмосковный штаб движения, начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов.

После забега самые быстрые участники получили медали и памятные подарки, всем остальным спортсменам достались поощрительные медали за участие.