Экс-супруга Аршавина отказалась комментировать его запрет на выезд за границу

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса прокомментировала «Звезде» сообщение о том, что спортсмену запретили выезд за границу из-за неуплаты долгов по алиментам. Девушка не сообщила никаких подробностей, сославшись на своих правозащитников.

«Не могу ничего комментировать, все к адвокатам», - сказала она.

При этом девушка подтвердила, что невыплаты имеют место, отметив, что Аршавин действительно ничего не платит.

Напомним, ранее в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга прошло заседание по делу о разводе футболиста Андрея Аршавина. Интересы спортсмена представляла адвокат Виктория Савицкая, а его супруги - Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Бултакова. Футболист в суд не приехал, а его жена появилась в зале суда с двухгодовалой дочерью.

Ранее Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской, с которой у них есть трое общих детей.