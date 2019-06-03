Сборная России сыграла с командой «Чертаново» перед отборочными играми на ЧЕ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил размять игроков перед отборочными матчами чемпионата Европы.

Сегодня на базе в Новогорске состоялась контрольная встреча с командой «Чертаново», которая выступает в ФНЛ. Игра проходила в закрытом для болельщиков формате. Посмотреть на сборную в деле смогли только журналисты.

Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу сборной России. Счет открыл на седьмой минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В матче отличились Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов. А вот футболист «Чертаново» Владислав Паршиков не смог реализовать пенальти на 24-й минуте.

Восьмого июня российская команда в Саранске сыграет с Сан-Марино, а 11 - в Нижнем Новгороде с Кипром.