Нурмагомедов может вновь встретиться с Макгрегором

На турнире по смешанным единоборствам UFC 242 в Абу-Даби может состояться повторный бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Об этом рассказал отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

«Идет разработка троих соперников. Это Фергюсон, это реванш с Конором и это Дастин Порье. Седьмого сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих соперников. Но для меня было бы логическим провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хоть с кем-нибудь подерется», - приводит слова отца Нурмагомедова на своей странице во «ВКонтакте» группа UFC/ONE FC/PFL.

Стало известно, что российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уже начал подготовку к защите титула, и готовится он пока к поединку не с Макгрегором.

«Очень рад начать подготовку к тяжелейшему поединку против Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 242 7 сентября в Абу-Даби. Но в конце вечера мы все равно услышим фразу "И чемпионом остается..."» - написал тренер Хабиба Хавьер Мендес несколько часов назад в своем Instagram.

Но в команде не исключают и встречу с Макгрегором, с которым Нурмагомедов уже выходил на ринг 6 октября 2018 года. Тогда в Лас-Вегасе Хабиб досрочно стал победителем, после чего произошла словесная перепалка с одним из тренеров Макгрегора Диллоном Дэнисом. Россиянин прыгнул на ирландца вперед ногами и спровоцировал массовую драку. В результате Хабиба дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов. А Конора - на 50 тысяч долларов и дисквалифицировали всего на полгода.