Смертельно больной экс-игрок «Зенита» в последний раз появился на публике

Бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий амиотрофическим склерозом, в последний раз появился на публике на благотворительном вечере в Глазго.

Видео с мероприятия опубликовала жена спортсмена Вероника в своем Instagram-аккаунте. На кадрах Риксен сидит в инвалидном кресле рядом с футболистом Начо Ново, произносящим речь.

На вечере, который проходил отеле Go Glasgow Urban Hotel, помимо жены и дочери, были его друзья и фанаты, всего около 200 человек. Из гостей в зале сидели журналист Дэвид Теннер, экс-защитник британского футбольного клуба «Рейджерс» Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линдси Глен. По словам супруги спортсмена, он был тронут таким вниманием.

Риксен сейчас лежит в шотландском хосписе со смертельным заболеванием, которое у него диагностировали около шести лет назад. Футболист страдает боковым амиотрофическим склерозом (ЬАС) - заболеванием центральной нервной системы, из-за которого он больше не может разговаривать. В 2016 году он основал благотворительный фонд, который собирает пожертвования для борьбы с БАС.