Путин посетил закрытие II Европейских игр в Минске

Российский президент Владимир Путин посетил закрытие II Европейских игр. Соревнования проходили в Минске в период с 21 по 30 июня.

Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, а также с президентом Армении Арменом Саркисяном и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном наблюдали за церемонией из отдельной ложи.

В воскресенье, 30 июня, Путин также провел неформальную встречу с Лукашенко. Позднее к ней присоединился президент Таджикистана.

Перед этим российский лидер также провел встречу с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и пообщался с членами сборной России: спортсмены заняли первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав 109 медалей, из которых 44 - золотые. Путин назвал впечатляющими результаты российских атлетов.

В свою очередь представительницы российской сборной подарили Путину куртку с надписью «Команда России». Президент РФ сразу же примерил обновку и отметил, что вещь «подходящая». Позже Путин пообщался со спортсменами и тренерами, а также сделал совместные фото.