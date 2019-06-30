«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Московский «Спартак» одержал первую победу над столичным ЦСКА в матче товарищеского футбольного турнира в Австрии, в котором принимают участие четыре российских клуба.

Встреча закончилась со счетом 3:1. Победу «Спартаку» принесли Зелимхан Бакаев, забивший гол на седьмой минуте, Илья Гапонов - на 59-й и Софьян Ханни - на 60-й.

На 27-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок «Спартака» Александр Ломовицкий. В команде ЦСКА на 44-й минуте был удален Кирилл Набабкин.

Для ЦСКА это второе поражение на этом турнире. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Краснодаром», а ЦСКА - с «Ростовом».