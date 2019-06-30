Дмитрий Тарасов ушел из «Локомотива»
Тарасов покинул «Локомотив» по истечении срока контракта.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинул футбольный клуб «Локомотив». Московский клуб подтвердил уход 32-летнего спортсмена.
«Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надежен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!» - говорится в сообщении в Twitter клуба.
Известно, что Тарасов покинул «Локомотив» по истечении срока контракта.
Хавбек выступал за «Локомотив» с 2010 года, перейдя из ФК «Москва». По неподтвержденной информации, Тарасов может перейти в «Сочи» или «Крылья Советов».