Платок вместо карточки: девушка-арбитр пошутила во время матча

Бразильский арбитр Фернанда Коломбо во время товарищеского матча в Колумбии подшутила над одним из футболистов. Видео появилось в Twitter.

Арбитр подбежала к одному из футболистов, сделала вид, что тянется за карточкой, а сама достала платок и вытерла им лоб.

Фернанда Коломбо пришла в спорт из модельного бизнеса. В прошлом году она завершила карьеру судьи и стала комментатором. Работа арбитром на матче, когда она подшутила над игроком, стала исключением.