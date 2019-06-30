Россия досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Сборная России стала досрочным победителем Европейских игр, которые сегодня завершаются в Минске.

В копилке нашей команды 93 награды - 39 золотых медалей, 19 серебряных и 35 бронзовых. Результат нашей команды уже не удастся превзойти команде Белоруссии, которая расположилась на втором месте. У нее 61 медаль (22-14-25 наград соответственно).

В последний день соревнований будет разыграно 36 комплектов наград. Спортсмены из Белоруссии могли рассчитывать на 19 золотых медалей, однако двое каратистов и велогонщик не смогли квалифицироваться в финалы своих дисциплин. Из-за этого команда Белоруссии потеряла шансы догнать в общекомандном зачете сборную России.

Третье место занимает сборная Италии. У нее 35 медалей - 11 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых.

Европейские игры проходят с 22 по 30 июня в Минске. Церемония их закрытия начнется сегодня на стадионе «Динамо» в 20.00 по московскому времени.