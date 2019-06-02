Мексиканский боксер Руис удивил Николая Валуева победой над Джошуа

Депутат Государственной думы Николай Валуев отреагировал на победу мексиканского боксера Энди Руиса, который завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории сразу по нескольким версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBO). Мексиканец победил британца Энтони Джошуа.

Свое впечатление Валуев опубликовал в социальной сети Twitter.

«Вот уж не ожидал», - написал он.

Соревнование проходило в Нью-Йорке в рамках вечера бокса на стадионе Madison Square Garden. Поединок завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бой был остановлен рефери после того, как британскому спортсмену был засчитан технический нокаут. Причиной тому стало явное преимущество Руиса, который дважды отправлял соперника в нокдаун.