Черышев переходит из «Вильярреала» в «Валенсию»
«Валенсии» трансфер Черышева обойдется в пять миллионов евро.
© Фото: Daisuke Nakashima, AFLO, Globallookpress
Игрок сборной России по футболу Денис Черышев переходит из «Вильярреала» в «Валенсию». Соответствующая договоренность была достигнута между испанскими клубами.
Российский полузащитник провел прошлый сезон в составе «Валенсии» на правах аренды. Футбольные клубы уже договорились о завершении сделки.
Известно, что «Валенсии» трансфер Черышева обойдется в пять миллионов евро, пишет Sports.ru.
В сезоне 2018/2019 Черышев забил два мяча и сделал две голевые передачи в 27 матчах Ла Лиги.