Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Футболист Денис Глушаков нашел новый «порт приписки». Им стал грозненский клуб «Ахмат».

Как сообщается на официальной странице «Ахмата», с полузащитником подписан контракт по системе 1+1. Соглашение с игроком рассчитано на один год с возможностью продления на один сезон.

«Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнет подготовку к сезону. Добро пожаловать в "Ахмат", Денис», - говорится в сообщении.

Ранее Денис Глушаков был капитаном «Спартака». О том, что он покидает московский клуб стало известно 19 июня. При этом сам футболист в своем видеообращении выразил надежду когда-нибудь вернуться в команду. Сами представители «красно-белых» пожелали бывшему капитану «дальнейших успехов» и поблагодарили его за чемпионский сезон - 2017.