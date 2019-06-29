Российскую легкоатлетку Моисееву дисквалифицировали за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала легкоатлетку Арину Моисееву за нарушение антидопинговых правил в соответствии с решением РУСАДА. Об этом сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Дисквалификация продлится четыре года, начиная с даты временного отстранения - 21 марта 2019-го.

В пробах Моисеевой были найдены метилгексанамин, 1,3-диметилбутиламин и LGD-4033, все эти препараты входят в список запрещенных веществ.

Арина Моисеева специализируется на метании диска и толкании ядра.

Результаты соревнований, в которых спортсменка принимала участие, начиная с 12 января 2019 года, аннулируют.