Мексиканский боксер Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы

Мексиканский боксер Энди Руис выиграл бой за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBO), одержав победу над британцем Энтони Джошуа и, соответственно, отобрав у него все эти звания. Соревнование проходило в Нью-Йорке в рамках вечера бокса на стадионе Madison Square Garden. Поединок завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

В частности, соревнование было остановлено рефери после того, как британскому спортсмену был засчитан технический нокаут. Причиной тому стало явное преимущество Руиса, который дважды отправлял соперника в нокдаун.

«Без моего отца это было бы невозможно, и я просто счастлив. Это то, о чем я мечтал, и я не могу поверить, что осуществил свои мечты», - цитирует Руиса BBC.

По результатам боя на счету мексиканца оказалось 33 победы, 22 из которых – нокаутом, а также одно поражение. Для его оппонента это было первым проигрышем за 23 боя, из которых 22 победы – нокаутом.

Кроме того, для Джошуа это уже седьмая неудачная защита титула чемпиона IBF, а также четвертая - WBA и вторая - WBO.

В свою очередь после боя британец заявил, что проиграл достойному сопернику, а его победил хороший боец.

«Будет интересно посмотреть, как далеко он зайдет», - отметил он.

Джошуа добавил, что в настоящий момент чемпион - Руис, однако сам он «еще вернется».