Российский хоккеист забросил шайбу без броска
Хоккеист Михаил Шалагин смог повторить трюк Никиты Кучерова.
© Видео: Tampa Bay Lightning , Twitter © Фото: TBLightning Twitter
Российский хоккеист Михаил Шалагин смог забросить шайбу в ворота противника без броска, тем самым повторив знаменитый трюк Никиты Кучерова. Об этом сообщается на официальной странице клуба NHL «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Маневр удалось произвести во время тренировки. Шалагин исполнял буллит и обманным движением дезориентировал вратаря, который не заметил, как шайба закатилась в ворота.
Отметим, что в 2017 году игрок «Тампы» Никита Кучеров аналогичным образом реализовал буллит в матче против «Баффало Сэйбрз».