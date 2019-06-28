Российский хоккеист забросил шайбу без броска

Российский хоккеист Михаил Шалагин смог забросить шайбу в ворота противника без броска, тем самым повторив знаменитый трюк Никиты Кучерова. Об этом сообщается на официальной странице клуба NHL «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Маневр удалось произвести во время тренировки. Шалагин исполнял буллит и обманным движением дезориентировал вратаря, который не заметил, как шайба закатилась в ворота.

Отметим, что в 2017 году игрок «Тампы» Никита Кучеров аналогичным образом реализовал буллит в матче против «Баффало Сэйбрз».