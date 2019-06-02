Огненный вихрь: десятки спортсменов «воспарили» над водой на шоу Fly Fest-2019

В субботу, 1 июня, в городе Конаково Тверской области состоялось яркое событие: международная шоу-группа Hydro Circus показала огненно-световое представление. Зрителями стали участники и болельщики фестиваля водно-экстремальных видов спорта Fly Fest-2019.

В частности, в мероприятии приняли участие спортсмены из 19 стран. Ожидалось, что на представлении будет побит показатель, занесенный в книгу рекордов Гиннеса по одновременному массовому взлету на гидрофлае. Однако первенство осталось за Каннами: там в 2015 году сразу 58 участников воспарили над морем. В Конаково же одновременно оторваться от земли удалось лишь 54 спортсменам.

Как видно на ролике, участники в световых костюмах в буквальном смысле парят над водной гладью, совершая при этом различные эффектные перевороты. В руках каждого спортсмена - огненные факелы, благодаря которым усиливается впечатление от увиденного.