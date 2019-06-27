В российском футболе изменится лимит легионеров

В Российском футбольном союзе приняли решение о переходе на новую схему лимита иностранных игроков в сезоне - «8+17». Теперь тренер будет иметь возможность заявить только 8 легионеров и 17 россиян.

Такие правила начнут действовать с 2020/2021 гг. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Сейчас же в российском футболе действует лимит «6+5», который распространяется только на заявку на матч.

Глава РФС Александр Дюков выразил надежду, что к старому формату возвращаться не придется.

«Ограничение количества легионеров в заявке — шаг вперед. При этом я не считаю, что это решение значительно улучшит ситуацию в нашем футболе. Если мы рассчитываем на серьезные изменения, нам нужны финансовые ресурсы для развития детско-юношеского футбола», - приводят слова Дюкова на сайте РФС.

Решение о переходе на новый формат озвучили 26 июня на заседании Исполкома РФС.