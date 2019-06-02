СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде - 2020 в Токио из-за скандала с расследованием дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко, которого отстранили за пропуск нескольких допинг-тестов.

Легкоатлет представил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) документы, в которых указано, что он пропустил допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. В IAAF обнаружили расхождения между показаниями Лысенко на слушании и предъявленными доказательствами и расценили это, как фальсификацию.

Журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт написал в Twitter, что чиновники собирались помочь спортсмену уклониться от ответственности за то, что он якобы не сообщил свое реальное местоположение допинг-офицерам в прошлом году.

На данный момент на россиянина наложено временное отстранение с 3 августа 2018 года до вынесения окончательного решения.