Назван лучший футболист года в России

Артема Дзюбу признали лучшим футболистом сезона 2018/2019 в России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Дзюба поблагодарил РФС за титул, присвоенный ему.

«Спасибо за признание», - написал он на своей странице в Instagram.

© artem.dzyuba, Instagram

В сезоне 2018/2019 Артем Дзюба стал чемпионом страны в составе питерского «Зенита».

Кроме того, на чемпионате мира-2018 в составе сборной России футболист забил пенальти в ворота национальной команды Испании в 1/8 финала, это помогло россиянам одержать победу в матче.

Заседание Исполкома Российского футбольного союза, на котором утвердили лауреатов национальной премии РФС по итогам сезона 2018/2019, состоялось 26 июня.

Также на нем назвали лучшего тренера – им стал наставник «Зенита» Сергей Семак, и лучшую команду года – «Зенит».