Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Кокорин обратился к фанатам из СИЗО

Дарья Муромова
18:19 27.06.2019
Кокорин считает, что в жизни может случиться всякое, и каждый может ошибиться, в такой ситуации «главное - сделать правильные выводы и не сдаваться».
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
© Фото: City News Moskva, Global Look Press

Футболист петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился болельщикам из СИЗО.

«Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей», - цитирует РИА Новости Кокорина.

Кокорин считает, что в жизни может случиться всякое, и каждый может ошибиться, в такой ситуации «главное - сделать правильные выводы и не сдаваться».

«Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне», - пишет Кокорин.

Напомним, в октябре 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий инициировали потасовки в центре Москвы. Сначала они избили Виталия Соловчука, а потом в кафе подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их остановить.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокориных к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого - к году и пяти месяцам. С учетом пребывания в изоляторе, они проведут в заключении по семь с половиной и шесть с половиной месяцев соответственно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата27.06.2019, 12:00
Около 700 подразделений ЦВО демонстрируют свои навыки в ходе внезапной проверки: видео
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.06.2019, 08:53
Новый легкий плавающий танк показали на «Армии-2019»
Дата25.06.2019, 16:00
В Минобороны РФ объяснили, как западные СМИ «промывают мозги» и искажают историю
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:08 ОПК
Видео
Очки виртуальной реальности для военных впервые показали журналистам
18:01 ОПК
Видео
Минобороны заключило контракт на поставку 100 вертолетов Ми-28НМ и 4 подлодок «Ясень-М» и «Лада»
17:03 В стране и мире
Видео
Минобороны РФ получит ракеты для С-400 и «Искандер-М»
16:50 ОПК
Видео
На форуме «Армия-2019» подписан контракт на поставку 76 истребителей Су-57
16:48 В стране и мире
Видео
Минобороны заключило контракты на поставку подлодок «Ясень-М» и «Лада»
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
PR-директор Алибасова признался, что «отравление» - спектакль
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Видео
Пистолет «Удав» в новом калибре впервые показали в действии на форуме «Армия-2019»
Видео
«Промсвязьбанк» и медиахолдинг «Красная звезда» договорились о сотрудничестве
Видео
Названа причина экстренного отступления ВСУ с передовой
Видео
Беспилотник-сову показали на форуме «Армия-2019»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.