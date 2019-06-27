Кокорин обратился к фанатам из СИЗО

Футболист петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился болельщикам из СИЗО.

«Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей», - цитирует РИА Новости Кокорина.

Кокорин считает, что в жизни может случиться всякое, и каждый может ошибиться, в такой ситуации «главное - сделать правильные выводы и не сдаваться».

«Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне», - пишет Кокорин.

Напомним, в октябре 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий инициировали потасовки в центре Москвы. Сначала они избили Виталия Соловчука, а потом в кафе подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их остановить.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокориных к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого - к году и пяти месяцам. С учетом пребывания в изоляторе, они проведут в заключении по семь с половиной и шесть с половиной месяцев соответственно.