Буффон может вернуться в «Ювентус»

Итальянский футболист, вратарь Джанлуиджи Буффон, отыгравший 17 лет за «Ювентус», может вернуться в туринский футбольный клуб. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на анонимный источник.

По информации телеканала, сейчас ведутся переговоры, при этом речь пока идет о контракте на один год. Буффон якобы может заменить Маттиа Перина и стать дублером Войцеха Шесны. В дальнейшем он может занять место в менеджменте клуба.

Позже факт переговоров о переходе Буффона в «Ювентус» подтвердил и его агент Сильвано Мартина в комментарии Sportitalia. Однако агент отметил, что пока «это только идея».

Джанлуиджи Буффон провел последний футбольный сезон в парижском ПСЖ. Сыграв в 18 матчах, он пропустил 18 голов. После этого итальянец объявил об уходе из команды, объяснив это решение тем, что не хочет переходить в запасные.